سياسة
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تشديد في رمضان.. أردوغان يعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراءات جديدة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في البلاد، وأكد أن حكومته مضطرة إلى تشديد الإجراءات في من شهر رمضان، نظراً إلى الارتفاع الكبير في حالات الإصابات والوفيات.
تشديد في رمضان.. أردوغان يعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في تركيا
الرئيس التركي قال إن بلاده ستنتقل إلى إغلاق جزئي عبر تشديد التدابير قليلاً في أول أسبوعين من رمضان / AA
13 أبريل 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال الرئيس التركي عقب اجتماع الحكومة، إنهم مضطرون إلى تشديد الإجراءات في أول أسبوعين من شهر رمضان، بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابات والوفيات.

وأضاف أردوغان: "ننتقل إلى إغلاق جزئي عبر تشديد التدابير قليلاً في أول أسبوعين من رمضان".

وأعلن الرئيس التركي فرض حظر تجوُّل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 مساءً إلى 5 صباحاً، مع استمرار الحظر في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يبدأ الإغلاق الجزئي من مساء غد الأربعاء.

وأكد أردوغان أنه لن يُسمح بالسفر بين المدن في ساعات حظر التجوال باستثناء الحالات الضرورية.

وأوضح أنه أُرجِئَت حفلات الخطوبة والزفاف وكل الأنشطة التي تجري في أماكن مغلقة إلى ما بعد عيد الفطر.

وأشار أردوغان إلى أن التعليم سيستمر عن بعد في جميع المراحل باستثناء الصفين الثامن والثاني عشر ودور الروضة.

ونوّه بإعادة فرض القيود على مَن هم فوق 65 عاماً ودون 18 من استخدام وسائل النقل العامّ داخل المدن.

وحول حركة المطاعم والمقاهي، أكد أردوغان وقف استقبال الزبائن في المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية إلى ما بعد عيد الفطر، ونوّه بأن المطاعم ستعمل فقط لبيع الطلبيات للمنازل.

وشدّد الرئيس التركي على أنه لن يُسمح بتنظيم موائد إفطار جماعية وأنشطة مماثلة سواء في المنازل أو مرافق الإقامة.

مصدر:TRT عربي
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