سياسة
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تقارب روسي أمريكي.. اقتراح من بايدن لعقد قمة في دولة "وسيطة" بينهما
اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد قمة في "دولة ثالثة"، خلال الأشهر المقبلة.
تقارب روسي أمريكي.. اقتراح من بايدن لعقد قمة في دولة "وسيطة" بينهما
البيت الأبيض: بايدن شدّد على دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها / AFP
13 أبريل 2021

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة"، من أجل "بناء علاقة مستقرة" مع روسيا، وفق البيت الأبيض.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية في بيان، أن بايدن أعرب خلال محادثات هاتفية جديدة مع بوتين عن "قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في القرم المحتلة وعند الحدود الأوكرانية"، داعياً موسكو إلى "خفض التوترات".

وقال البيت الأبيض إن بايدن "شدّد على دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، في حين يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى بروكسل لبحث هذا الملف مع نظيره الأوكراني والحلفاء الأوروبي ين والحلف الأطلسي.

وأكد بايدن أن "الولايات المتحدة ستتحرك بحزم دفاعاً عن مصالحها القومية رداً على ممارسات روسيا على غرار الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات".

لكن الرئيس الأمريكي شدد أيضاً على سعيه لـ"بناء علاقة مستقرة" مع روسيا "تراعي المصالح الأمريكية"، بحسب البيت الأبيض، مشيراً خصوصاً إلى ضرورة مواصلة "حوار استراتيجي" حول حظر انتشار الأسلحة وقضايا الأمن.

واقترح بايدن "عقد قمة في بلد ثالث خلال الأشهر المقبلة لبحث مروحة من القضايا"، من دون أن يكشف البيت الأبيض ما إذا قبل الرئيس الروسي الدعوة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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