على وقع أزمة الملف النووي بين إيران والغرب، شهدت الآونة الأخيرة تصعيداً متبادلاً بين إسرائيل وإيران، وهجات على ناقلات نفط وسفن شحن تتبع البلدين، ورغم نفي الطرفين مسؤوليتهما عن الهجمات فإنها في ازدياد.

إليكم أبرز الهجمات التي تعرضت لها سفن إسرائيلية وإيرانية.

13.04.2021

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية بتعرض سفينة إسرائيلية لهجوم بصاروخ قبالة سواحل الإمارات في الخليج العربي، أُطلق من سفينة أو طائرة مسيرة.

ونقلت قناة الميادين اللبنانية عن مصادر لم تكشف عن هُويتها قولها إن اسم السفينة المستهدفة "هايبيرن"، وهي تابعة لشركة pcc الإسرائيلية، وتحمل رقم 9690559.

ولم تُصدِر إسرائيل تعقيباً رسمياً فورياً حول الحادثة، لكن وسائل إعلام عبرية كشفت عن بعض تفاصيلها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن مالك السفينة الإسرائيلية التي تعرضت للهجوم هو رجل الأعمال رامي أوغنر، الذي سبق أن تعرضت سفينة تابعة له في فبراير/شباط الماضي لهجوم في الخليج العربي، نُسب إلى إيران.

وحسب يديعوت أحرونوت، فإن السفينة لم تكن في ميناء الفجيرة الإماراتي وقت الهجوم، بل كانت تبحر خارجه في منطقة بحر العرب. وأصيبت السفينة التي كانت تحمل شحنة من السيارات بـ"أضرار بسيطة للغاية" جراء الهجوم، وواصلت طريقها بشكل عادي، وفق الصحيفة.

06.04.2021

وسائل إعلام إيرانية أفادت بتعرُّض سفينة "إيران ساويز" لاستهداف بألغام لاصقة في البحر الأحمر أسفر عن "أضرار طفيفة".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادر لم تسمِّها، أن سفينة"إيران ساويز" تتولى مهمة إسناد قوات الكوماندوز الإيرانية العاملة في حماية السفن التجارية خلال السنوات القليلة الماضية.

ورغم عدم توجيه طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، فإن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة استهدافها السفينة الإيرانية "إيران ساويز" في البحر الأحمر.

25.03.2021

مسؤول أمني إسرائيلي كشف لرويترز أن سفينة شحن مملوكة لشركة إسرائيلية أُصيبت بصاروخ في بحر العرب أحدث بها أضراراً، في ما يُشتبه أنه هجوم إيراني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند وتمكنت من مواصلة الرحلة عقب الهجوم.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن السفينة مملوكة لشركة "إكس تي مانجمنت"، ومقرها ميناء حيفا.

10.03.2021

شركة الملاحة البحرية الإيرانية أكدت أن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لأضرار في هجوم بالبحر المتوسط.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم الشركة علي غياسيان، أن السفينة "شهركرد" تعرضت لأضرار طفيفة بشحنة متفجرة تسببت في حريق صغير، لكن لم يُصَبْ أحد على متنها.

وقال مصدران أمنيان بحريان إن المؤشرات الأولية تشير إلى استهداف مصدر مجهول سفينة الحاويات الإيرانية عمداً.

24.02.2021

سفينة "إم في هليوس راي" (MV HELIOS RAY) المملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة الإسرائيلية (HELIOS RAY)، تعرضت للاستهداف بصاروخين في خليج عدن، عندما كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه "من الواضح أن هذا عمل إيراني"، ووصف إيران بأنها العدو الأكبر لإسرائيل، فيما نفت إيران مسؤوليتها عن الحادثة.

تأتي تلك الأحداث وسط كشف صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أواخر مارس/آذار الماضي، أن إسرائيل تهاجم السفن الإيرانية التي تحمل النفط والأسلحة عبر البحريْن المتوسط والأحمر منذ عام 2019.

وذكرت حسب مسؤولَين أمريكي وإسرائيلي سابق أن قوات كوماندوز إسرائيلية هاجمت ما لا يقلّ عن 10 سفن تحمل شحنات إيرانية، في حين اعتبر مسؤول بوزارة النفط الإيرانية أن العدد الحقيقي يفوق 20 سفينة.

ويبدو أن الأمور ليست في طريقها إلى الهدوء، فقد كشفت قناة كان الرسمية الإسرائيلية الثلاثاء، أن إسرائيل وبعثاتها الرسمية في الخارج، في حالة تأهب متزايد تحسُّباً لردّ إيراني على الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية وسط إيران الأحد، والمنسوب إلى إسرائيل.