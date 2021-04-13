استنكر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الثلاثاء، تصريحات النائب اليميني الهولندي خيرت فيلدرز حول الإسلام.

وقال ألطون في تغريدة نشرها عبر تويتر: "مَن سوى شخص فاشي يجرؤ على مهاجمة الإسلام، دين السلام الذي يتبعّه مليارا شخص حول العالم؟!".

وتابع ألطون: "خيرت فيلدرز هو تعريف التطرف والعنصرية والعنف، وكلها أشياء يرفضها الإسلام".

وكان النائب اليميني المتطرف نشر تغريدة تقول: "قفوا الإسلام، قفوا رمضان"، وأضاف: "حرية، لا للإسلام".

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، هجوم زعيم حزب "من أجل الحرية" في هولندا خيرت فيلدرز على شهر رمضان، "اعتداءً على الإنسانية".

وتابع جليك قائلاً في تغريدة على تويتر: "هذا الفاشي، عندما يهاجم رمضان، فإنه يهاجم في الواقع الإنسانية، فالعداء للإسلام ستار جديد لمن هم أعداء للبشرية".

وأضاف: "يحاولون التستُّر على عدائهم للإنسانية عبر العداء للإسلام، ولكن هذه الكراهية والحقد تسمّمهم هم فقط".

وأشار إلى أنه "ليس بين أعداء الإسلام مَن يحب المظلومين والمهاجرين والفقراء والمحتاجين والأجانب".

وأردف: "إنهم أعداء للبشرية، لديهم عقول تتّسم بالعنصرية والفاشية، لهذا فإن العداء للإنسانية كامن حيث العداء للإسلام".​​​​​​​