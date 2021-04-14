سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 14 أبريل/نيسان 2021
الرئيس التركي يعلن العودة إلى تشديد القيود في تركيا بعد ارتفاع قياسي بإصابات كورونا  / AA
14 أبريل 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن إجراءات مشددة جديدة لمواجهة كورونا في تركيا، والرئيس الأمريكي جو بايدن يقترح عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في دولة "وسيطة".

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تشديد في رمضان.. أردوغان يعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات جديدة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في البلاد، وأكد أن حكومته مضطرة إلى تشديد الإجراءات بشهر رمضان، نظراً إلى الارتفاع الكبير في حالات الإصابات والوفيات. [TRT عربي]

وأعلن الرئيس التركي فرض حظر تجوُّل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 مساءً إلى 5 صباحاً، مع استمرار الحظر في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يبدأ الإغلاق الجزئي من مساء غد الأربعاء. [TRT عربي]

تقارب روسي-أمريكي.. اقتراح من بايدن لعقد قمة في دولة "وسيطة" بينهما

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال الأشهر المقبلة. [TRT عربي]

وقال البيت الأبيض إن بايدن "شدّد على دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، في حين يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى بروكسل لبحث هذا الملف مع نظيره الأوكراني والحلفاء الأوروبيين والحلف الأطلسي. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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