اعتبر علي أرباش رئيس الشؤون الدينية التركي أن هجوم زعيم حزب "من أجل الحرية" في هولندا خيرت فيلدرز على شهر رمضان "يغذي مشاعر العداء ضد الإسلام".

جاء ذلك حسب تغريدة نشرها المسؤول الديني التركي فجر الأربعاء على تويتر، تعليقاً على منشور لفيلدرز هاجم فيه شهر رمضان والدين الإسلامي.

وقال أرباش في تغريدته: "أدعو المجتمع الدولي للتصدي الواعي لمثل هذه العقلية العنصرية التي تستهدف السلام المجتمعي وتغذي مشاعر العداء ضد الإسلام".

وشدد على أن "خطابات ذلك السياسي الهولندي العنصري التي استهدفت الإسلام دين السلام، ورمضان شهر الرحمة لا يمكن قبولها على الإطلاق".

وأضاف قائلاً: "نحن كمسلمين سنواصل عيش مبادئ الإسلام الواهبة للحياة والحفاظ عليها وعلى رحمة شهر رمضان، وسنعمل بطريقة حميدة ضد تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومثل هذه الاستفزازات الممنهجة في أوروبا".