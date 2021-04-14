سياسة
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الشؤون الدينية التركية تصف تطاول نائب هولندي على الإسلام بـ"العنصرية"
دعا رئيس الشؤون الدينية في تركيا تعليقاً على منشور لفيلدرز هاجم فيه شهر رمضان والدين الإسلامي، المجتمع الدولي للتصدي الواعي لمثل هذه العقلية العنصرية التي تستهدف السلام المجتمعي وتغذي مشاعر العداء ضد الإسلام.
الشؤون الدينية التركية تصف تطاول نائب هولندي على الإسلام بـ"العنصرية"
رئيس الشؤون الدينية التركي يندد بتصريحات نائب هولندي تطاول فيها على الإسلام وشهر رمضان / AA
14 أبريل 2021

اعتبر علي أرباش رئيس الشؤون الدينية التركي أن هجوم زعيم حزب "من أجل الحرية" في هولندا خيرت فيلدرز على شهر رمضان "يغذي مشاعر العداء ضد الإسلام".

جاء ذلك حسب تغريدة نشرها المسؤول الديني التركي فجر الأربعاء على تويتر، تعليقاً على منشور لفيلدرز هاجم فيه شهر رمضان والدين الإسلامي.

وقال أرباش في تغريدته: "أدعو المجتمع الدولي للتصدي الواعي لمثل هذه العقلية العنصرية التي تستهدف السلام المجتمعي وتغذي مشاعر العداء ضد الإسلام".

وشدد على أن "خطابات ذلك السياسي الهولندي العنصري التي استهدفت الإسلام دين السلام، ورمضان شهر الرحمة لا يمكن قبولها على الإطلاق".

وأضاف قائلاً: "نحن كمسلمين سنواصل عيش مبادئ الإسلام الواهبة للحياة والحفاظ عليها وعلى رحمة شهر رمضان، وسنعمل بطريقة حميدة ضد تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومثل هذه الاستفزازات الممنهجة في أوروبا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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