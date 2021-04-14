سياسة
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مقتل 20 وإصابة 3 بتصادم حافلة وسيارة نقل بمحافظة أسيوط المصرية
ذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت مبكر الأربعاء، أن 20 شخصاً لقوا حتفهم بينما أصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل على طريق بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.
مقتل 20 وإصابة 3 بتصادم حافلة وسيارة نقل بمحافظة أسيوط المصرية
تفحُّم أتوبيس نقل ركاب على طريق "أسيوط-البحر الأحمر" / مواقع التواصل
14 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية صباح الأربعاء وفاة 20 مواطناً وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلي مستشفيَي الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتجري متابعتهم إلى حين خروجهم بعد تحسُّن حالتهم الصحية.

وكان محافظ أسيوط تلقَّى إخطاراً من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط-البحر الأحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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