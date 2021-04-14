سياسة
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اعتداء إسرائيلي على المسجد الأقصى بأول أيام رمضان
عطّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء مكبرات الصوت في المسجد الأقصى، ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء والتراويح عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.
اعتداء إسرائيلي على المسجد الأقصى بأول أيام رمضان
اعتداء إسرائيلي على المسجد الأقصى في أول أيام رمضان / AFA
14 أبريل 2021

عطّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء مكبرات الصوت في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

كما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية سطح مئذنة باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، ومنعت مواطنين صائمين من الإفطار قربه، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

في السياق نفسه دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين لـ"شد الرحال إلى المسجد الأقصى لإعماره في رمضان، بخاصة في ظل الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة".

وأضاف المفتي في بيان: "سلطات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتمنع المصلين من إعماره وتفرض قيوداً مشددة على رواده وتحفر الأنفاق أسفله وتغلق أبوابه، وغير ذلك من الممارسات والاعتداءات التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً وملموساً عليه".

من جانبه دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان الثلاثاء، المجتمع الدولي لتحرُّك جدي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وشدد أبو ردينة على أن "هذه الممارسات هي عدوان عنصري على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان العالمية".

بدوره قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم في بيان إن "قطع شرطة الاحتلال أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ومنع رفع أذان العشاء في أول أيام رمضان (هو) عدوان عنصري على المقدسات وانتهاك لحرية العبادة".

وأضاف قاسم أن "هذه التصرفات تكشف حجم الاستهتار الصهيوني لمشاعر المسلمين في كل مكان، وضربها عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الإنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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