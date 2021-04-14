سياسة
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واجه تهديدات بالقتل.. استقالة وزير الصحة النمساوي "بسبب الإنهاك"
قال وزير الصحة النمساوي الذي واجه تهديدات بالقتل بسبب إجراءات الإغلاق إنه قرر الاستقالة من وظيفته بسبب الإنهاك من إدارته لأزمة كورونا في البلاد، مشيراً إلى أنه شعر خلال 15 شهراً من تولِّيه وزارة الصحة كأنها 15 عاماً.
واجه تهديدات بالقتل.. استقالة وزير الصحة النمساوي "بسبب الإنهاك"
وزير الصحة النمساوي يعلن استقالته موضحاً أنه منهك بسبب إدارته أزمة فيروس كورونا في البلاد / AFP
14 أبريل 2021

أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر الثلاثاء استقالته، موضحاً أنه منهك بسبب إدارته أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وأنشوبر (60 عاماً) الذي واجه تهديدات بالقتل بسبب إجراءات الإغلاق، قال خلال مؤتمر صحفي: "قررت الاستقالة من وظيفتي". وأضاف: "أنا منهك وطاقتي استُنفدت"، مشيراً إلى أنه شعر خلال 15 شهراً من تولِّيه وزارة الصحة كأنها 15 عاماً.

وحذر من أنه لا يجب الاستهانة بهذه الجائحة. وقال: "لم نخرج من الأزمة بعد". وتابع وقد بدا عليه التأثر وهو يشكر الذين عملوا معه خلال الفترة السابقة: "أؤمن بكل ما أنجزناه من عمل جيد. لكن لا أحد معصوم من الأخطاء".

ولفت أنشوبر إلى أنه عانى مشاكل صحية مؤخراً، وكان قد تغيب عن العمل الأسبوع الماضي كما أخذ إجازة لمدة أسبوع أوائل الشهر الماضي عندما دخل المستشفى.

وتولى عضو حزب الخضر وزارة الصحة أوائل العام الماضي قبل أن يبدأ فيروس كورونا التفشي بسرعة في أوروبا.

وقال أنشوبر إنه بينما حاربت الحكومة الموجة الأولى من الوباء بـ"وحدة صفوفها"، ازداد التوتر من داخل الحكومة وخارجها ما جعله يشعر في كثير من الأحيان بأنه "وحيد إلى حد بعيد".

ومنحت الشرطة المعلم السابق حماية في نوفمبر/تشرين الأول الماضي بعد تلقِّيه تهديدات بالقتل من قبل معارضي الإغلاق الذين ينكرون وجود فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز إن أنشوبر "ضحى بنفسه" من أجل البلاد، مشيداً "بالتزامه".

وسيحل عضو حزب الخضر وولفغانغ موكستين مكان أنشوبر، وهو طبيب يميل إلى فرض إجراءات الإغلاق واتخاذ "قرارات غير شعبية" لإنقاذ صحة الناس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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