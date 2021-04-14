سياسة
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بسبب كورونا.. السعودية تعلن بدء تجربة "جواز السفر الصحي"
أعلنت السعودية بدء اختبار وثيقة "أياتا" الإلكترونية للمسافر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وسيجرى الاختبار المعلن بشكل محدود على رحلة جوية من كوالالمبور إلى جدة في 19 أبريل/نيسان الجاري.
بسبب كورونا.. السعودية تعلن بدء تجربة "جواز السفر الصحي"
السعودية تعلن بدء اختبار وثيقة "أياتا" الإلكترونية للمسافرين
14 أبريل 2021

أعلنت السعودية بدء اختبار وثيقة "أياتا" الإلكترونية للمسافر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتيسير عودة رحلات جوية آمنة يمكن أن تساهم في تعافي قطاع الطيران تدريجياً.

وتأتي الاتفاقية التي أبرمتها الخطوط الجوية السعودية في إطار اعتماد عدة دول تطبيقات ذكية تتيح للمسافرين استخدام جوازات سفر رقمية، تُظهر اختبار كورونا وبيانات اللقاح الذي تلقَّاه المسافر.

وسيُجرى الاختبار المعلن بشكل محدود على رحلة جوية تنطلق من كوالالمبور إلى جدة في 19 أبريل/نيسان الجاري.

من جانبه صرّح نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن نيكولاس كارين بأن "هذه الخطوة ستكون الأولى من نوعها، لجعل السفر الإقليمي والدولي أكثر ملاءمة وسهولة خلال فترة الجائحة.. وتطبيق الوثيقة قد يصبح أحد الوسائل المهمة لإعادة التشغيل الآمن لقطاع السفر والسياحة".

والسعودية ليست الدولة العربية الأولى التي تجري اختباراً للوثيقة الإلكترونية، فقد اختبرتها دولة قطر في مارس/آذار الماضي، على رحلة جوية انطلقت بين الدوحة وإسطنبول.

وأعلنت السعودية في وقت سابق تأجيل موعد رفع حظر السفر للمواطنين وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية بشكل كامل، ليكون ذلك في 17 مايو/أيار بدلاً من موعد سابق.

والثلاثاء سجّلت السعودية 951 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة و608 حالات تعافي من الفيروس لترتفع حالات التعافي إلى 384635 حالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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