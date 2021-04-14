سياسة
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شاهد | "بوزدوغان".. صاروخ جو-جو تركي ينجح بأول عملية إطلاق من مقاتلة
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء عن نجاح أول عملية إطلاق من طائرة مقاتلة لصاروخ "بوزدوغان" محلي الصنع. ونشر الرئيس مع تغريدته فيديو لعملية اختبار الصاروخ، تظهر به لحظات إطلاق الصاروخ من طائرة مقاتلة وإصابته أهدافه بدقة عالية.
شاهد | "بوزدوغان".. صاروخ جو-جو تركي ينجح بأول عملية إطلاق من مقاتلة
صاروخ جو-جو تركي ينجح في أول عملية إطلاق من مقاتلة / AA
14 أبريل 2021

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء عن نجاح أول عملية إطلاق من طائرة مقاتلة لصاروخ "بوزدوغان" محلي الصنع.

وقال الرئيس أردوغان على حسابه عبر تويتر: "تركيا نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ جو-جو".

وأشار إلى أن الصار وخ "بوزدوغان" الذي طوَّره المهندسون والفنيون الأتراك نجح في إصابة الهدف من أول إطلاق، مضيفاً: "ما شاء الله على الشباب".

ونشر الرئيس مع تغريدته مقطع فيديو لعملية اختبار الصاروخ، تظهر فيه لحظات إطلاق الصاروخ من طائرة مقاتلة، وإصابته لأهدافه بدقة عالية.

ومشروع الصواريخ الجديد من إنتاج وتطوير معهد بحوث وتطوير الصناعات الدفاعية "ساغا" التابع لمؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك".

ويحتوي المشروع الجديد على نظامين صاروخيين منفصلين، الأول قصير-متوسط المدى والثاني متوسط-بعيد المدى، ليحلّا محل الأنظمة القديمة تحت اسم واحد هو عميد السماء "غوكتوغ".

ومن المقرر أن يبدأ دخول الصواريخ الجديدة في الخدمة عام 2021 بعد الانتهاء من جميع الاختبارات العام المقبل، كما سيجري دمجها مع طائرات F-16 التابعة للقوات الجوية التركية.

مصدر:TRT عربي
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