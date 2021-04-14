ثقافة
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بالصور.. المسلمون يتعاملون مع القيود في رمضان آخر تحت جائحة كورونا
بسبب جائحة كوفيد-19، فرضت العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة قيوداً على المصلّين، من بينها حظر التجوال ليلاً، وطالبت بأداء الصلوات في المنازل أثناء شهر الصيام.
بالصور.. المسلمون يتعاملون مع القيود في رمضان آخر تحت جائحة كورونا
بائعٌ فلسطيني يعلّق حلية مضيئة، نجمة مضيئة على شكل نجمة وهلال، على باب النّاظر المؤدي إلى مجمع المسجد الأقصى، في مدينة القدس القديمة، 12 أبريل/نيسان 2021. (AFP) / Others
14 أبريل 2021

بدأ شهر رمضان المعظّم في عددٍ مِن البلدان، في وقت تعاني الكثير من بقاع العالم موجةً حادّةً جديدة مِن فيروس كورونا.

وخابت آمال العديد مِن المسلمين الخاضعين لتلك القيود، في أن يكون رمضان هذه السنة أفضل من العام الماضي، وذلك مع ارتفاع معدلات انتشار العدوى، واختلاف اللوائح باختلاف البلد.

رمضان وقتٌ للصيام والعبادة وفعل الخير، وفيه يحتشد الناس عادةً لأداء الصلاة ويجتمعون لتناول وجبة الإفطار، ويرتادون المقاهي ويتبادلون الزيارات.

مرة أخرى، بعض البلدان تفرض قيوداً جديدة. لكنّ المخاوف مرتفعة مِن أن يؤدّي أداء شعائر الشهر الكريم إلى زيادةٍ في أعداد الإصابات.

هذا الموضوع مترجم عن شبكة TRT WORLD التركية.

مصدر:TRT عربي
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