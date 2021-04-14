بدأ شهر رمضان المعظّم في عددٍ مِن البلدان، في وقت تعاني الكثير من بقاع العالم موجةً حادّةً جديدة مِن فيروس كورونا.

وخابت آمال العديد مِن المسلمين الخاضعين لتلك القيود، في أن يكون رمضان هذه السنة أفضل من العام الماضي، وذلك مع ارتفاع معدلات انتشار العدوى، واختلاف اللوائح باختلاف البلد.

رمضان وقتٌ للصيام والعبادة وفعل الخير، وفيه يحتشد الناس عادةً لأداء الصلاة ويجتمعون لتناول وجبة الإفطار، ويرتادون المقاهي ويتبادلون الزيارات.

مرة أخرى، بعض البلدان تفرض قيوداً جديدة. لكنّ المخاوف مرتفعة مِن أن يؤدّي أداء شعائر الشهر الكريم إلى زيادةٍ في أعداد الإصابات.

هذا الموضوع مترجم عن شبكة TRT WORLD التركية.