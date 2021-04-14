بعد النجاحات التي حققتها في تطوير غرف تعقيم تحد من انتشار فيروس كورونا بدأت شركة تركية تصدير منتجاتها من غرف التعقيم المسماة "أنفاق التعقيم" إلى الخارج للمساهمة في دعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة.

ومنذ انتشار جائحة كورونا أواخر العام 2019 عكفت الشركة التي تعمل في مجال تصنيع المنتجات غير القابلة للصدأ بولاية أنطاليا التركية (جنوب) على إجراء دراسات وأبحاث حول تطوير منتجات تساهم في مكافحة انتشار الفيروس.

وبناءً على مجموعة من الدراسات والأبحاث تمكنت الشركة من تصميم "نفق" للتعقيم يمكن وضعه عند مداخل الفنادق ومراكز التسوق لتوفير حلول فعّالة للقضاء على الفيروسات والبكتيريا التي قد تكون عالقة على الأشخاص القادمين من الخارج.

ويدخلالأشخاص الراغبون إلى الأماكن المزودة بأنفاق التعقيم، بتعقيم أيديهم، فيما يتولى النفق تعقيم ملابسهم وحاجياتهم من البكتيريا والفيروسات أثناء مرورهم عبره.

وبعد النتائج الملموسة التي حققها المنتج تمكنت الشركة من تسويق أنفاق التعقيم للعديد من الشركات والفنادق والمؤسسات المحلية، قبل أن تتلقى طلبات مهمة من شركات أجنبية.

النفق يقضي على 150 نوعاً من البكتيريا والفيروسات

ويقول فؤاد آقاط، مالك الشركة، لوكالة الأناضول، إن شركته ومنذ الأيام الأولى لظهور الوباء بدأت إجراء الدراسات والأبحاث لصناعة منتج يساهم في الحد من انتشار الفيروس.

ويشير إلى أن الشركة تعمل في مجال صناعة المنتجات الصناعية غير القابلة للصدأ وتطويرها، وأنها تمكنت في غضون أسبوع تقريباً من وضع التصاميم اللازمة لأنفاق التعقيم لبدء الإنتاج.

وأوضح أن الشركة تقدمت بطلب إلى اللجنة التركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحصلت على حق براءة المنتج، كما تقدمت بطلب للحصول على فئة "الاختراعات المفيدة".

وأشار إلى أن أول نفق تعقيم جرى إنتاجه من قبل الشركة رُكِّب في مدخل أحد فنادق العاصمة التركية أنقرة، وأن شركته تتوقع الحصول على فئة "الاختراعات المفيدة" للمنتج في يوليو/تموز المقبل.

وذكر أن المنتج يقضي على نحو 150 نوعاً من البكتيريا والفيروسات -بينها كورونا- وأنه حقق نتائج إيجابية للغاية وحظي بإعجاب المستخدمين، مبيناً أن المواد المستخدمة في التعقيم لا تحتوي على كحول ولا تضر العينين ولا الجسم.

ولفت آقاط إلى أن النفق يعمل تلقائياً بفضل أجهزة استشعار موجودة داخله، وأن عملية التعقيم تجري في غضون 4 إلى 6 ثوانٍ، موضحاً أن المنتج يوفر حلولاً ممتازة للفنادق ومراكز التسوق والمؤتمرات، كما يتميز بسعره المعقول الذي يبلغ 5 آلاف دولار فقط.

وأفاد بأن المنتج الذي جرى تطويرهيستخدم حالياً من قبل عدد من الفنادق الكبيرة في مدينة أنطاليا التي تعرف باسم عاصمة السياحة في تركيا.

وأشار إلى أن شركته بدأت أيضاً تصدير المنتج إلى ألمانيا، ولاحقاً إلى عدد من بلدان أوروبا الغربية، لافتاً إلى أن شركته تجري حالياً محادثات مع شركة من البوسنة الهرسك من أجل توريد 16 نفقاً للتعقيم.

وختم بالقول: "تمكَّن منتجنا من جذب الكثير من الاهتمام في الخارج، فهو تركي بالكامل، وتمكنَّا من استصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة في تركيا وألمانيا، ما يعني أنه قابل للتصدير إلى جميع بلدان العالم".