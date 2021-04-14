سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد 18 شهراً.. القاهرة تفرج عن الصحفيين سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد
أطلقت السلطات المصرية فجر الأربعاء سراح صحفية وزوجها الصحفي بعد اعتقال دام نحو 18 شهراً. ويأتي الإفراج عن الصحفيين بعد يوم واحد من الإفراج عن الصحفي المعارض خالد داود.
بعد 18 شهراً.. القاهرة تفرج عن الصحفيين سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد
سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد اعتٌقِلا بتهم بينها "نشر أخبار وبيانات كاذبة" / مواقع التواصل
14 أبريل 2021

أطلقت السلطات المصرية فجر الأربعاء سراح صحفية وزوجها الصحفي بعد اعتقال دام نحو 18 شهراً.

وقال نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان عبر فيسبوك الأربعاء: "الحمد لله والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، لإخلاء سبيل الزميل المصور الصحفي حسام الصياد وزوجته الزميلة الصحفية سولافة مجدي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أُلقي القبض على سولافة وزوجها، وجرى حبسهما احتياطياً بتهم بينها "نشر أخبار وبيانات كاذبة".

ويأتي الإفراج عنهما بعد يوم واحد من الإفراج عن الكاتب الصحفي المعارض خالد داود، حسب ما أكده رشوان وإعلام محلي.

ووُقِّف داود في سبتمبر/أيلول 2019 بتهم مماثلة لتهم سولافة والصياد.

وفي مارس/آذار الماضي أطلقت السلطات المصرية سراح 3 صحفيين هم إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر، كانوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تهم مماثلة.

وفي 12 أبريل/نيسان الجاري أعلن رشوان الذي انتخب للمرة الثانية نقيباً للصحفيين قبل نحو أسبوعين أنه سيحافظ على منهجه في إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين، وسيواصل مساعيه القضائية والأمنية لتوفير مطالبهم لمن لم يخرج منهم بعد.

وترفض مصر اتهامات حقوقية دولية بشأن توقيف صحفيين تقول مصادر نقابية إن عددهم بلغ 37 صحفياً، إذ أكّدت السلطات مراراً حرصها على التزام القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us