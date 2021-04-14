أطلقت السلطات المصرية فجر الأربعاء سراح صحفية وزوجها الصحفي بعد اعتقال دام نحو 18 شهراً.

وقال نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان عبر فيسبوك الأربعاء: "الحمد لله والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، لإخلاء سبيل الزميل المصور الصحفي حسام الصياد وزوجته الزميلة الصحفية سولافة مجدي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أُلقي القبض على سولافة وزوجها، وجرى حبسهما احتياطياً بتهم بينها "نشر أخبار وبيانات كاذبة".

ويأتي الإفراج عنهما بعد يوم واحد من الإفراج عن الكاتب الصحفي المعارض خالد داود، حسب ما أكده رشوان وإعلام محلي.

ووُقِّف داود في سبتمبر/أيلول 2019 بتهم مماثلة لتهم سولافة والصياد.

وفي مارس/آذار الماضي أطلقت السلطات المصرية سراح 3 صحفيين هم إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر، كانوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تهم مماثلة.

وفي 12 أبريل/نيسان الجاري أعلن رشوان الذي انتخب للمرة الثانية نقيباً للصحفيين قبل نحو أسبوعين أنه سيحافظ على منهجه في إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين، وسيواصل مساعيه القضائية والأمنية لتوفير مطالبهم لمن لم يخرج منهم بعد.

وترفض مصر اتهامات حقوقية دولية بشأن توقيف صحفيين تقول مصادر نقابية إن عددهم بلغ 37 صحفياً، إذ أكّدت السلطات مراراً حرصها على التزام القانون ومبادئ حقوق الإنسان.