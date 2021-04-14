سياسة
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على خلفية تغريدة "استفزازية".. شركة مياه فرنسية تعتذر للمسلمين
تعرّضت شركة "إيفيان" الفرنسية لحملة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعية عقب نشر تغريدة مثيرة للجدل تشجع على شرب الماء مع بداية شهر رمضان.
على خلفية تغريدة "استفزازية".. شركة مياه فرنسية تعتذر للمسلمين
أثارت تغريدة الجدل بين مسلمي فرنسا الثلاثاء بالتزامن مع بدء شهر الصيام / Reuters
14 أبريل 2021

اعتذرت شركة المياه المعدنية الفرنسية "إفيان" للمسلمين في أوروبا بعد تغريدة أثارت ردود فعل غاضبة بين المسلمين في أول أيام شهر رمضان.

وكانت تغريدة للشركة الفرنسية المالكة للعلامة التجارية لمياه إيفيان السويسرية أثارت مسلمي فرنسا الثلاثاء بالتزامن مع بدء شهر الصيام.

وجاء في التغريدة: "أعد التغريد إذا شربت اليوم لتراً من إفيان"

وجاء في تغريدة الاعتذار: "مساء الخير، هنا فريق إيفيان، آسفون على الإزعاج الذي سببته التغريدة السابقة التي لا تستدعي أي استفزاز!".

وتساءل منتقدون للشركة لماذا اختارت العلامة التجارية للمياه المعدنية هذا اليوم بالضبط لنشر مثل هذه التغريدة، واتهمها آخرون بالعنصرية.

وعلى الرغم من أن العلامة التجارية اعتذرت، فإنها لم تسحب التغريدة السابقة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية بحجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 مليون مسلم، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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