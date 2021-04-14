اعتذرت شركة المياه المعدنية الفرنسية "إفيان" للمسلمين في أوروبا بعد تغريدة أثارت ردود فعل غاضبة بين المسلمين في أول أيام شهر رمضان.

وكانت تغريدة للشركة الفرنسية المالكة للعلامة التجارية لمياه إيفيان السويسرية أثارت مسلمي فرنسا الثلاثاء بالتزامن مع بدء شهر الصيام.

وجاء في التغريدة: "أعد التغريد إذا شربت اليوم لتراً من إفيان"

وجاء في تغريدة الاعتذار: "مساء الخير، هنا فريق إيفيان، آسفون على الإزعاج الذي سببته التغريدة السابقة التي لا تستدعي أي استفزاز!".

وتساءل منتقدون للشركة لماذا اختارت العلامة التجارية للمياه المعدنية هذا اليوم بالضبط لنشر مثل هذه التغريدة، واتهمها آخرون بالعنصرية.

وعلى الرغم من أن العلامة التجارية اعتذرت، فإنها لم تسحب التغريدة السابقة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية بحجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 مليون مسلم، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.