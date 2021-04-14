سياسة
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موسكو تحذّر من تصعيد محتمَل في أفغانستان بسبب تأجيل سحب القوات الأمريكية
حذّرت الخارجية الروسية من "تصعيد محتمَل" للنزاع المسلح في أفغانستان، عقب تأجيل الرئيس بايدن سحب القوات الأمريكية عن الموعد المتفَق عليه.
موسكو تحذّر من تصعيد محتمَل في أفغانستان بسبب تأجيل سحب القوات الأمريكية
أثار تأجيل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان حتى سبتمبر/أيلول المقبل استياء طالبان / AP
14 أبريل 2021

أعربت روسيا الأربعاء عن قلقها من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل، علماً بأن الموعد المقرر أصلاً للانسحاب كان الأول من مايو/أيار.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "هذا الأمر يثير القلق من تصعيد محتمَل للنزاع المسلح في أفغانستان، الذي قد يؤدّي بدوره إلى تقويض جهود مفاوضات السلام الأفغانية".

واعتبرت الخارجية الروسية أن تأخير الانسحاب الأمريكي يشكّل "انتهاكاً أكيداً للاتفاق بين الأمريكيين وطالبان".

وأضافت زاخاروفا: "في هذا السياق، نكرّر أملنا الحفاظ على حوار بنَّاء بين أطراف النزاع في أفغانستان، يؤدي إلى إنهاء هذه الحرب الطويلة".

كانت واشنطن أعلنت الثلاثاء، أن كل القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان "من دون شروط" بحلول 11 سبتمبر/أيلول، الذكرى العشرين لاعتداءات 2001 في الولايات المتحدة، رغم تخوُّفات من عودة نفوذ طالبان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن نبّه إلى أنه سيكون "من الصعب" احترام موعد الأول من مايو/أيار، المقرَّر أصلاً للانسحاب، بموجب اتفاق سابق أبرمه دونالد ترمب مع طالبان.

وأثار تأجيل بايدن سحب القوات في الموعد المحدد استياء طالبان.

وسبق أن استضافت موسكو في الأعوام الأخيرة عديداً من جولات التفاوض بين ممثلين لكابول وطالبان ومُوفَدين أجانب.

وجرت هذه المحادثات تزامناً مع محادثات الدوحة التي بدأت في سبتمبر/أيلول، فضلاً عن مفاوضات أخرى تريد تركيا استضافتها الشهر الجاري في إسطنبول.

وأعلنت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية الأربعاء، أن أنقرة أبلغت موسكو هذه المفاوضات المقررة من 24 أبريل/نيسان إلى 4 مايو/أيار، لكن روسيا لم تتّخذ بعدُ قراراً بإرسال وفد إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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