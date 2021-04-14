ندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، بـ"بذاءة وابتذال" التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور"، وذلك إثر حادثة بروتوكولية تعرضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أنقرة.

وقال أردوغان رداً على أسئلة خلال لقائه مجموعة من الشباب الأتراك، إن "تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي تعكس بذاءة وابتذالاً كاملين".

وأضاف: "بينما نأمل نقل علاقاتنا إلى مستوى أكثر تقدماً، وجّه هذا الشخص المسمى دراغي إليها ضربة".

وتأتي تلك التصريحات بعد زيارة أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لأنقرة الأسبوع الماضي.

وخلال استقبال المسؤولين الأوروبيين، أُجلِسَت فون دير لاين على أريكة في جانب القاعة فيما أُجلِسَ ميشال على كرسي إلى جانب أردوغان.

واتُّهمت تركيا بالتدبير لذلك، لكنها رفضت أي انتقادات وقالت إنها اتبعت التوجيهات التي قدمتها إدارة البروتوكول الأوروبية.

لكن تعليقاً على الحادثة، أدان رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي "الإهانة" التي تعرضت لها فون دير لاين، ووصف الرئيس التركي بأنه "ديكتاتور".

وأثار تعليق الزعيم الإيطالي سخط أنقرة، واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تصريحات دراغي "شعبوية ومسيئة وغير معقولة".

كما استدعت الخارجية التركية السفير الإيطالي في أنقرة.

والعلاقة بين تركيا وإيطاليا ودّية عادةً، إذ يجمع البلدين تعاون وثيق في عدد من الملفات على غرار ليبيا.