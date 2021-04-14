سياسة
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مجلس المنافسة التركي يغرّم "غوغل" 37 مليون دولار
قال بيان لمجلس المنافسة التركي إن التحقيقات أظهرت انتهاك شركة "غوغل" قوانين المنافسة التركية في مجال البحث عن أماكن الإقامة كالفنادق وغيرها، مما استدعى فرض غرامة مالية تقدر بنحو 37 مليون دولار أمريكي.
مجلس المنافسة التركي يغرّم "غوغل" 37 مليون دولار
FILE PHOTO: Logo of Google on a building at La Defense / Reuters
14 أبريل 2021

أعلن مجلس المنافسة التركي، فرض غرامة على شركة "غوغل المحدودة للإعلان والتسويق"، بقيمة 296 مليوناً و84 ألفاً و899.49 ليرة تركية (قرابة 37 مليون دولار).

وأشار بيان على موقع مجلس المنافسة التركي الأربعاء، إلى انتهاء التحقيق الجاري حول الأقسام التابعة لشركة غوغل المتمثلة في "غوغل للإعلان والتسويق"، و"Google International LLC"، و"Googl LLC"، و"Google Ireland Limited ve Alphabet Inc".

وأوضح البيان أن التحقيق أظهر انتهاك "غوغل" قوانين المنافسة التركية في مجال البحث عن أماكن الإقامة كالفنادق وغيرها.

وأضاف أن "غوغل" استغلّت الوضع القائم في سوق خدمات البحث العامة، وأبرز بعض المنشآت على حساب أخرى، بشكل غير عادل يُقصي بعض المنشآت، في خطوة تنتهك قوانين المنافسة.

وأشار إلى أن فرض الغرامة المذكورة جاء بعد جمع كل الأدلة، والاطلاع على البيانات المكتوبة والشفهية وعقد الاجتماعات اللازمة.

ولفت إلى أن الغرامة المالية فُرضت بناء على المادة رقم 4054 من قانون حماية المنافسة، بخصوص "استغلال الوضع الراهن".

وإلى جانب فرض الغرامة المالية، طالب مجلس المنافسة التركي شركة "غوغل" بوقف الانتهاك فوراً، وتحقيق المنافسة الفعالة في المجال المذكور، وتقديم تقرير دوري سنوياً لمدة 5 أعوام إلى المجلس، بشأن التدابير المتخَذة في هذا الخصوص.

مصدر:AA
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