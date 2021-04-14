اتصل ملك الأردن عبد الله الثاني الأربعاء، بفتاة تُدعَى آثار الدباس، حوكمت بالسجن موقوف التنفيذ بتهمة جنحة "إطالة اللسان" في حق العاهل الأردني، حسب وسائل إعلام محلية.

وكتبت الدباس على حسابها في موقع فيسبوك: "أفتخر اليوم بتلقّي مكالمه من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك، حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وقال لي بلسانه: (خلي المعنوية عالية، وأنت أخت لي بإذن الله)".

وأضافت: "أشكر من كل قلبي الشعب الأردني العظيم لتعاطفه معي و[لأنه] نصرني، وعلى رأسهم جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني".

وقال موقع صحيفة الغد الأردنية إن القضية تتعلّق بـ"صدور حكم بالسجن عاماً على الدباس، بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، على أثر خلاف بينها وبين إحدى الإعلاميات، بسبب اصطفاف مركبات قالت فيه: "أبوي (والدي) أحسن من الملك".

ولاقت قضية الدباس انتشاراً وتضامناً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أطلق ناشطون هاشتاغ (وسم) #أبوي_أحسن_من_الملك، الذي لقي رواجاً كبيراً وعبّر من خلاله عدد من مستخدمي هذه المواقع عن استيائهم مما حصل مع الدباس.