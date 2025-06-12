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نفي مزاعم تربط تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية بصيانة شركة "تركيش تكنيك"
نفت وكالة الأناضول التركية، عبر خدمة التحقق من الحقائق التابعة لها، صحة الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صيانة الطائرة الهندية المنكوبة من شركة "تركيش تكنيك" التركية.
نفي مزاعم تربط تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية بصيانة شركة "تركيش تكنيك"
نفي مزاعم تربط تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية بصيانة شركة "تركيش تكنيك" / Reuters
منذ 18 ساعات

كانت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، قد تحطمت يوم الخميس، في أثناء رحلتها من مدينة أحمد آباد الهندية إلى مطار غاتويك في لندن، وعلى متنها 242 راكباً.

وعقب الحادثة، انتشر على الإنترنت عديد من المنشورات المضلِّلة، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو زُعم أنها مرتبطة بالحادثة.

وادّعى البعض أن الطائرة التي تحطمت كانت قد خضعت لأعمال صيانة لدى شركة "تركيش تكنيك"، وهي مركز صيانة وتشغيل يتبع الخطوط الجوية التركية.

لكنّ تحقيق الأناضول أوضح أن الطائرة المتحطمة من طراز 787، في حين أن الطائرات الظاهرة في الصور التي جرى تداولها أمام حظائر "تركيش تكنيك" من طراز بوينغ 777.

وأكدت الشركة التركية، في منشور على حسابها الرسمي على إنستغرام بتاريخ 9 أبريل/نيسان، أن اتفاقيتها مع "إير إنديا" تقتصر على تقديم خدمات الصيانة الكاملة لطائراتها من طراز بوينغ 777 فقط، التي تُجرى في منشآتها بمدينة إسطنبول.

وأفادت مصادر بأن طائرات بوينغ 777 التابعة لشركة "إير إنديا" والمشمولة بالاتفاق مع "تركيش تكنيك" تواصل عملياتها دون أي مشكلات، ما ينفي بشكل قاطع صلة الشركة التركية بحادثة التحطم الأخيرة.

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