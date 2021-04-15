سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 15 أبريل/نيسان 2021
بايدن: لن ننفّذ خروجاً متعجلاً من أفغانستان  / AFP
15 أبريل 2021

أهم الأحداث:

بايدن: منعنا استخدام أفغانستان لمهاجمتنا وسنغادرها في 11 سبتمبر/أيلول، وهجومان متزامنان.. مُسيّرة تستهدف مطار أربيل وصواريخ تضرب بعشيقة شمال العراق.

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بايدن: منعنا استخدام أفغانستان لمهاجمتنا وسنغادرها 11 سبتمبر/أيلول

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أن الولايات المتحدة "حقّقَت الهدف" القاضي بعدم استخدام أفغانستان بعد اليوم لمهاجمة أمريكا، معلناً انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد بحلول 11 سبتمبر/أيلول القادم. [TRT عربي]

وتابع بايدن: "الولايات المتحدة ستبدأ انسحابها النهائي... في الأول من مايو/أيار هذا العام. لن ننفّذ خروجاً متعجلاً. سنفعل ذلك بمسؤولية وأمن وبالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الذين لديهم الآن قوات أكثر منا في أفغانستان". [TRT عربي]

هجومان متزامنان.. مُسيّرة تستهدف مطار أربيل وصواريخ تضرب بعشيقة شمال العراق

استهدفت طائرة مسيرة مركزاً لقوات التحالف الدولي داخل مطار أربيل، مما ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، حسب ما أعلنت وزارة داخلية إقليم شمال العراق، فيما قالت وزارة الدفاع التركية إن قاعدة بعشيقة شمالي العراق استُهدفت بصواريخ مما أدى إلى استشهاد جندي. [TRT عربي]

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء إن وزارة الدفاع على علم بالتقارير حول استهداف مطار أربيل، فيما نقلت قناة "الحرة" عن المتحدثة التي لم تسمِّها قولها إن "المعلومات الأولوية تشير إلى نشوب حريق كبير في محيط مطار أربيل". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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