جاء ذلك في سلسلة من المنشورات التي نشرها أبو عبيدة على منصة تليغرام، بعد وقت قصير من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إحراز "تقدم" في المفاوضات المتعلقة بتبادل المحتجزين والأسرى مع حركة حماس. ومع ذلك، لم يربط نتنياهو ذلك بموعد زمني محدد، وذلك في ظل الاتهامات الموجهة إليه من قبل المعارضة بأنه يسعى إلى تخريب المفاوضات مع الحركة وعدم إنهاء الحرب الدائرة.

وفي كلمة له خلال جلسة عامة في الكنيست، قال نتنياهو: "أقول بحذر إنّ المفاوضات تشهد تقدماً معيناً، ولا أعلم كم من الوقت سيستغرق الأمر". وأضاف أبو عبيدة بأن "بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع تعتبر نموذجاً مُلهماً لكل أحرار العالم". كما أشار إلى أن "العدو (الإسرائيلي) يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظاً على صورة جيشه".

وحذّر أبو عبيدة من أن "مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق المستهدفة بالعدوان"، من دون أن يقدم المزيد من التوضيحات. في الأسابيع القليلة الماضية، زادت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من فعالياتها المطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10,300 فلسطيني، بينما تقدر حماس عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة بنحو 100، وأعلنت عن مقتل عشرات الأسرى لديها نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية. وقد أكدت حماس في عدة مناسبات استعدادها للتوصل إلى اتفاق، حيث وافقت في مايو الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن نتنياهو تراجع عن ذلك وطرح شروطاً جديدة، منها استمرار العمليات العسكرية وعدم سحب القوات من غزة.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، حملة إبادة على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم.