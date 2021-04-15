هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة حلول شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من الرئيس أردوغان للملك سلمان هنأه فيه بحلول شهر رمضان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وحسب المصدر ذاته أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بقدوم هذا الشهر الفضيل.

ودعا العاهل السعودي الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.

وحل رمضان الثلاثاء في تركيا وبلدان عربية منها السعودية.