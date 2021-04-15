سياسة
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أردوغان يهنئ العاهل السعودي بحلول رمضان
خلال اتصال هاتفي هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة حلول شهر رمضان.
أردوغان يهنئ العاهل السعودي بحلول رمضان
 أعرب العاهل السعودي عن شكره الرئيس التركي على التهنئة بقدوم هذا الشهر الفضيل  / Others
15 أبريل 2021

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة حلول شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من الرئيس أردوغان للملك سلمان هنأه فيه بحلول شهر رمضان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وحسب المصدر ذاته أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بقدوم هذا الشهر الفضيل.

ودعا العاهل السعودي الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.

وحل رمضان الثلاثاء في تركيا وبلدان عربية منها السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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