سياسة
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فيسبوك تختبر إخفاء عدَّاد الإعجاب على إنستغرام
قررت شركة فيسبوك إجراء اختبار يتيح للمستخدم إخفاء عدَّاد "الإعجاب" على إنستغرام قريباً، وذلك رغبة منها في قياس ما إذا كانت هذه التجربة ستخفف من قلق المستخدمين الذين يرون في علامات الإعجاب وسيلة غير مباشرة لقياس شعبيتهم.
فيسبوك تختبر إخفاء عدَّاد الإعجاب على إنستغرام
 Instagram dabbles with letting people hide likes / AFP
15 أبريل 2021

قررت شركة فيسبوك إجراء اختبار يتيح للمستخدم إخفاء عدَّاد "الإعجاب" على إنستغرام، رغبة منها في قياس ما إذا كانت هذه التجربة ستخفف من قلق المستخدمين الذين يرون في "القلوب الحمراء" أو علامات الإعجاب (لايك) وسيلة غير مباشرة لقياس قيمتهم وشعبيتهم، وكذلك تخفيف ضغط الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيسمح إنستغرام الذي تملكه شركة فيسبوك، قريباً، لعدد محدود وعشوائي من المستخدمين باتخاذ قرار ما إذا كانوا يريدون رؤية عدد مرات الإعجاب الظاهرة على منشوراتهم أو منشورات الآخرين.

أوضحت الشركة أيضاً أنها تدرس استخدام الخيار في فيسبوك. وستظل التعليقات متاحة لمن يختارون إخفاء عدد مرات الإعجاب، لكنهم لن يروا عدد من أعجبوا بمنشوراتهم.

وفي عام 2019 بدأ إنستغرام في إخفاء عدد مرات الإعجاب. على الرغم من أن كثيرين من المستخدمين رحبوا بالخطوة، فقد شعر آخرون منهم، بخاصة المؤثرون (influencers)، بالقلق من أن يقلل ذلك من قيمة تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تقدم المنصة للمستخدمين حينها خيار إبقاء عدَّاد الإعجاب أو إخفائه.

وقالت الشركة في بيان: "بعض المستخدمين يرى هذا مفيداً لكن لا يزال البعض الآخر يريد تتبُّع عدَّاد الإعجاب لقياس شعبية المنشور".

وفي مارس/آذار من العام الجاري تسببت مشكلة تقنية في اختفاء عداد الإعجاب لبعض مستخدمي إنستغرام لبضع ساعات، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشركة ستطلق الخاصية قريباً.

من جانبها أكدت الشركة أن هذا مجرد اختبار صغير وأنها تتوقع مشاركة المزيد قريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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