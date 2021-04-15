أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت وزارة الخارجية التركية “إلغاء عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين المضايق التركية باتجاه البحر الأسود”.

وقالت مصادر دبلوماسية مقربة من وزارة الخارجية التركية مساء الأربعاء إن “واشنطن قدمت إخطاراً دبلوماسياً عبر سفارتها بالعاصمة أنقرة لوزارة الخارجية التركية، يفيد بإلغاء عبور سفينتين حربيتين المضايق التركية باتجاه البحر الأسود”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه “جرى إلغاء تصاريح سابقة لمرور السفينتين عبر مضيق البوسفور”.

وفي وقت سابق أشارت مصادر في الخارجية التركية إلى أنه “جرى الإبلاغ عبر القنوات الدبلوماسية بعبور سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود وفقاً لاتفاقية (مونترو)”.

وكان من المقرر أن تعبر السفينتين في الرابع عشر والخامس عشر من أبريل/نيسان الجاري، لتستقر في البحر الأسود، على أن تعودا في 4 و5 مايو/أيار المقبل.