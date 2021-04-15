سياسة
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كندا تعتزم مكافأة 90 ألف أجنبي بإقامات دائمة.. ماذا فعلوا؟
وزير الهجرة الكندي يعلن أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من تسعين ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة تفشي وباء كورونا وساعدوا في علاج المصابين.
كندا تعتزم مكافأة 90 ألف أجنبي بإقامات دائمة.. ماذا فعلوا؟
وزير الهجرة الكندي يعلن أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من تسعين ألف طالب وعامل أجنبي / Reuters
15 أبريل 2021

أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو الأربعاء أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة أكثر من تسعين ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة تفشي وباء كورونا وساعدوا في علاج المصابين.

وبرنامج الإقامات الدائمة الذي دخل حيز التنفيذ منذ 9 مايو/أيار من العام الماضي مخصص للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات، إضافة إلى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الأربع الماضية.

وقال مينديسينو إن هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام، لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "لقد سلط الوباء الضوء على المساهمات الرائعة للوافدين الجدد".

كما أشار الى أن "هذه السياسات الجديدة سوف تساعد هؤلاء الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل".

وتوجه إلى مستحقي الإقامات بالقول: "قد يكون وضعكم مؤقتاً، لكن مساهماتكم دائمة (...) ونريدكم أن تبقوا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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