سياسة
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مصر.. إصابة 15 شخصاً جرَّاء خروج قطار عن مساره بالشرقية
أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 15 شخصاً جرّاء خروج عربتَي قطار عن مسارهما بمحافظة الشرقية شمالي البلاد. وقالت الوزارة إن الإصابات تتراوح درجتها بين بسيطة ومتوسطة.
مصر.. إصابة 15 شخصاً جرَّاء خروج قطار عن مساره بالشرقية
وزارة الصحة المصرية تعلن إصابة 15 شخصاً جرّاء خروج عربتَي قطار عن مسارهما بمحافظة الشرقية
15 أبريل 2021

أصيب 15 شخصاً جرّاء خروج عربتَي قطار عن مسارهما شمالي مصر.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أن "15 مواطناً أصيبوا ولا وفيات في حادث قطار الشرقية".

وقالت إن الإصابات تتراوح درجتها بين بسيطة ومتوسطة، إذ خرج 6 مصابين من المستشفى فيما تخضع البقية للرعاية الطيبة.

من جهتها أفادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان بأن الحادث وقع "في أثناء مسير قطار ركاب بمنطقة تجديدات (تتبع الهيئة) بالقرب من محطة منيا القمح (مدينة تابعة لمحافظة الشرقية بدلتا النيل، شمال)".

وأشارت إلى "خروج البوجي الخلفي (وحدة ربط العجلات) من العربتين الخامسة والسادسة من على القضبان".

وأكّدت "انتظام مسير القطارات علي الخط في الاتجاهين بسلامة وأمان".

وأوضحت أنه "جرى تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف علي أسباب خروج بوجي العربتين عن القضبان".

وفي سياق متصل قالت النيابة المصرية في بيان إنها انتقلت لمعاينة الحادث وبدأت التحقيقات.

وأشارت إلى أن منطقة الحادث تبيّن أنها "منطقة تشهد أعمال إصلاحات".

وفي 26 مارس/آذار الماضي وقع حادث تصادم بين قطارين جنوبي البلاد، وأسفر عن وفاة 20 شخصاً وإصابة 199، وآنذاك قدمت تركيا ومختلف بلدان العالم تعازيها لمصر في ضحايا الحادث.

وكانت مصر تُعرف بحوادث مستمرة في قطاع السكك الحديدية نتيجة تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية، قبل أن تتحدث وزارة النقل منذ سنوات قليلة عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير العربات والمحطات تشمل محاسبة أي مقصرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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