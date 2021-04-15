أدان نادي ليفربول "السلوك المشين" من مشجعيه بعد تحطيم نافذة حافلة فريق ريال مدريد أثناء توجهها إلى ملعب أنفيلد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وأطلق مشجعو ليفربول مشاعل حمراء أثناء استقبالهم حافلات الفريق، على الرغم من منعهم حضور المباراة بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

وتحطمت نافذة واحدة على الأقل في حافلة ريال مدريد بعد هجوم المشجعين عليها. وشوهد الحراس والشرطة في وقت لاحق وهم يتفقدون الحافلة.

وقال نادي ليفربول في بيان: "ندين بشكل قاطع الأعمال التي أدت إلى تضرُّر حافلة فريق ريال مدريد أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد هذا المساء، إنّه سلوك غير مقبول على الإطلاق ومخزٍ مارسه عدد قليل من الأفراد".

وأضاف النادي: "نعتذر بصدق لزوارنا عن أي ضائقة تسببوا فيها. سنعمل مع شرطة ميرسيسايد لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين".

وتأهل ريال مدريد إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تقدُّمه على ليفربول 3-1 في النتيجة الإجمالية.