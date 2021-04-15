سياسة
2 دقيقة قراءة
"سلوك مشين".. ليفربول يعتذر عن هجوم مشجعيه على حافلة ريال مدريد
أدان نادي ليفربول هجوم مشجعيه على حافلة تقل فريق نادي ريال مدريد أثناء توجهها إلى ملعب أنفيلد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقدّم اعتذاره عن الحدث الذي وصفه بـ"السلوك المشين".
"سلوك مشين".. ليفربول يعتذر عن هجوم مشجعيه على حافلة ريال مدريد
مشجعو ليفربول يحطمون نافذة حافلة تُقلّ لاعبي ريال مدريد أثناء توجُّهها إلى ملعب أنفيلد       / Reuters
15 أبريل 2021

أدان نادي ليفربول "السلوك المشين" من مشجعيه بعد تحطيم نافذة حافلة فريق ريال مدريد أثناء توجهها إلى ملعب أنفيلد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وأطلق مشجعو ليفربول مشاعل حمراء أثناء استقبالهم حافلات الفريق، على الرغم من منعهم حضور المباراة بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

وتحطمت نافذة واحدة على الأقل في حافلة ريال مدريد بعد هجوم المشجعين عليها. وشوهد الحراس والشرطة في وقت لاحق وهم يتفقدون الحافلة.

وقال نادي ليفربول في بيان: "ندين بشكل قاطع الأعمال التي أدت إلى تضرُّر حافلة فريق ريال مدريد أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد هذا المساء، إنّه سلوك غير مقبول على الإطلاق ومخزٍ مارسه عدد قليل من الأفراد".

وأضاف النادي: "نعتذر بصدق لزوارنا عن أي ضائقة تسببوا فيها. سنعمل مع شرطة ميرسيسايد لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين".

وتأهل ريال مدريد إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تقدُّمه على ليفربول 3-1 في النتيجة الإجمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us