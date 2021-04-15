كشف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، أن وفداً تركياً سيزور مصر مطلع مايو/أيار المقبل استجابة لدعوة من الجانب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني لوزير الخارجية على قناة NTV التركية.

وأوضح الوزير أن الوفد التركي على مستوى مساعدي وزير الخارجية يتوجه لزيارة مصر بدعوة من القاهرة في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار، ثم سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وفي إجابته عن سؤال ما إذا كانت خارطة الطريق واضحة في خطوات تحسين العلاقات مع مصر، قال جاوش أوغلو: "نحن مصرون على الاستمرار في ذلك من خلال القنوات المفتوحة بين المخابرات والآن عبر قنوات وزارة الخارجية".

والثلاثاء أعلن جاوش أوغلو عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر، مشيراً إلى احتمال إجراء زيارات ومباحثات متبادلة.