قالت جماعة الحوثي إنها استخدمت 17 طائرة مسيرة وصاروخاً لمهاجمة أهداف في مدينة جازان جنوبي السعودية، من بينها شركة أرامكو النفطية.

وأضافت الجماعة في بيان أن الهجوم وجّه "إصابة دقيقة" إلى مخازن وقواعد صواريخ الباتريوت وأشعل "حرائق كبيرة" بشركة أرامكو، فيما لم تؤكد السلطات السعودية أي هجمات على منشآت نفطية بذلك الوقت.

من جهته أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي "تمكّنت مساء الأربعاء وصباح الخميس من اعتراض وتدمير لأربع طائرات من دون طيار مفخخة وخمسة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة أُطلقت مِن محافظة صعدة باتجاه مدينة جازان، واستهدفت عدداً من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان".

وأضاف أنه "نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر لشظايا في حرم الجامعة ما نتج عنه نشوب حريق محدود جرت السيطرة عليه من دون خسائر بالمدنيين".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن منذ 2015 ضد الحوثيين دعماً للحكومة اليمنية. وأكدت الهجمات العديدة التي شنها الحوثيون على منشآت أرامكو ومطاراتها وأهداف مدنية أخرى في الأشهر الأخيرة.