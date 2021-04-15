سياسة
2 دقيقة قراءة
الملكة إليزابيث تتدخل.. خلاف حول الملابس في جنازة الأمير فيليب
اضطُرّت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إلى حلّ مشكلة تتعلق بما سيرتديه كبار أفراد العائلة المالكة في جنازة زوجها الأمير فيليب بسبب القلق مما إذا كان يجب أن يرتدي الأمير هاري والأمير أندرو زياً عسكرياً في أثناء المراسم.
الملكة إليزابيث تتدخل.. خلاف حول الملابس في جنازة الأمير فيليب
وسائل إعلام: الملكة إليزابيث تتدخل لحسم خلاف حول الملابس في جنازة زوجها / AFP
15 أبريل 2021

قالت وسائل إعلام إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اضطُرّت إلى التدخل لحلّ مشكلة تتعلق بما سيرتديه كبار أفراد العائلة المالكة في جنازة زوجها الأمير فيليب بسبب القلق مما إذا كان يجب أن يرتدي الأمير هاري والأمير أندرو زياً عسكرياً في أثناء المراسم.

وتوُفّي الأمير فيليب عن 99 عاماً الأسبوع الماضي، وستُشيَّع جنازته يوم السبت في قلعة وندسور. وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية على أن يرتدي أفراد العائلة زياً عسكرياً بما يعكس رُتَبهم الفخرية.

غير أن صحفاً بريطانية قالت إن مناقشات دارت خلف الكواليس بشأن ما إذا كان يجب أن يسري ذلك على أندرو ابن الملكة وحفيدها هاري.

وكان هاري (36 عاماً) الذي يحمل لقب دوق ساسكس قد تخلى عن واجباته الملكية وفقد كل امتيازاته العسكرية في يناير كانون الثاني بعد أن انتقل إلى لوس أنجلوس مع زوجته ميجان وابنهما آرتشي، لكنه أراد أن يرتدي الزي الذي ارتداه يوم زفافه.

أما أندرو (61 عاماً) الذي يحمل لقب دوق يورك، فقد تنحى عن الواجبات الرسمية بسبب صلاته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين الذي حاصرته الفضائح.

وذكرت صحف أنه أبدى رغبته في حضور الجنازة بزيّ أميرال، وهي الرتبة الفخرية التي خُصّصت له في عيد ميلاده الستين، لكنه أرجأ الحصول عليها إلى حين عودته إلى الحياة العامة.

ومما يزيد الوضع تعقيداً أن الأميرين هما الوحيدان اللذان شاركا في عمليات عسكرية، هاري في أفغانستان وأندرو في حرب فوكلاند عام 1982.

وامتنع قصر بكنغهام عن التعليق على التقارير، لكن صحيفة ديلي ميل قالت إن الملكة (94 عاماً) قرّرَت أن يرتدي جميع أفراد الأسرة المالكة ملابس حداد لتحاشي أي حرج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us