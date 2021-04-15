نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف قضت الخميس بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق أن أدينت من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم إطالة اللسان على الملك الأردني.

جاء ذلك خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، عقب تداول موضوع قضيتها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية إلى أن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لانتفاء القصد لديها، لأن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة إلى الملك بأي شكل من الأشكال.

واتصل ملك الأردن عبد الله الثاني الأربعاء بفتاة تُدعَى آثار الدباس حوكمت بالسجن موقوف التنفيذ بتهمة جنحة "إطالة اللسان" في حق العاهل الأردني، حسب وسائل إعلام محلية.

وكتبت الدباس على حسابها في موقع فيسبوك: "أفتخر اليوم بتلقّي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك، إذ جرى إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وقال لي بلسانه: (خلي المعنوية عالية، وأنت أخت لي بإذن الله)".