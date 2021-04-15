أعلنت شركة "آودي" للسيارات، الأربعاء، عن سيارتها الكهربائية الجديدة Q4 E-Tron، وهي أرخص طراز كهربائي للشركة إذ يقدر سعرها بحوالي 45 ألف دولار.

ونظراً لأن السيارات الكهربائية معفاة من الضرائب داخل الولايات المتحدة، فالسيارة تكلف فعلياً حوالي 37500 دولار في نسختها الأقل تكلفة.

وستكشف "آودي" عن أسعار الإصدارات الأعلى تكلفة من سيارات الدفع الرباعي الجديدة، بحلول نهاية العام الجاري.

وسيتمكن الطراز الأقل تكلفة من قطع مسافة 250 ميلاً تقريباً، فيما سيصل المحرك الكهربائي إلى 201 حصان، بينما يرتفع في الإصدارات الأعلى تكلفة ليصل إلى 295 حصاناً بمحركات كهربائية في مقدمة السيارة وخلفها.

وستطرح السيارة بنسختين، نسخة "كروس أوفر" عادية، ونسخة "سبورت باك" التي ستحتوي أيضاً على ديناميكيات هوائية أفضل قليلاً.

وتعد سيارات E-Tron التي تطرحها "آودي"، جزءاً من خطة مجموعة فولكس فاجن، لتصبح منافساً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.