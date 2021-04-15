اتهمت الولايات المتحدة، الخميس، روسيا بالتورط في مقتل جنود أمريكيين في أفغانستان، حسب ماجاء خلال المؤتمر الصحفي اليومي، للمتحدثة باسم البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: "تقاريرنا الاستخباراتية تؤكد تقديم روسيا مكافآت لقتل عدد من جنودنا في أفغانستان".

ولفتت المتحدثة إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر المقبلة "لا تزال قائمة"، رغم الاتهام الأمريكي لروسيا.

وجاء الاتهام الأمريكي لروسيا في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ضد موسكو على خلفية أنشطة سيبرانية بهدف الاختراق.

وأضافت أن فرض عقوبات ضد موسكو "ليس تصعيداً"، مشيرة إلى أن من شأنه "جعل روسيا تدفع ثمن بعض التصرفات غير المقبولة" بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي وقت سابق، الخميس، فرض الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة على روسيا، تشمل طرد 10 دبلوماسيين بتهمة "التدخل في الانتخابات الرئاسية والقرصنة" باختراق أنظمة شركة "سولار ويندز".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، فرض عقوبات على 16 كياناً و16 شخصية روسية "حاولوا التأثير على الانتخابات الر ئاسية الأمريكية لعام 2020 بتوجيه من قيادة الحكومة الروسية".