سياسة
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في ذكرى النكبة الفلسطينية.. الإمارات تهنئ إسرائيل بـ"يوم الاستقلال"
أقدمت سفارة الإمارات في تل أبيب على تهنئة إسرائيل بما تطلق عليه "يوم الاستقلال"، تزامناً مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية أو ذكرى احتلال فلسطين عام 1948.
في ذكرى النكبة الفلسطينية.. الإمارات تهنئ إسرائيل بـ"يوم الاستقلال"
تأتي التهنئة في سياق تطبيع الإمارات العلاقات مع إسرائيل / AFP
15 أبريل 2021

نشرت سفارة الإمارات في إسرائيل، الخميس، تغريدة هنّأت فيها إسرائيل بما تطلق عليه "يوم الاستقلال"، وأرفقتها بعلمَي الإمارات وإسرائيل.

وكتبت السفارة على تويتر بالإنجليزية: "سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل تتمنى لشعب إسرائيل عيد استقلال 73 سعيداً"، وأضافت العبارة العبرية "يوم عتسماؤوت سمياح" التي تعني "عيد استقلال سعيد".

وأعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر تغريدة سفارة الإمارات، معلقاً: "شكراً لكم نيابة عن كل مواطني إسرائيل".

وتحتفل إسرائيل بما تسميه "يوم الاستقلال" بالتزامن مع تاريخ 15 أبريل/نيسان الذي يصادف الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية أو ذكرى احتلال فلسطين عام 1948.

وتعد التهنئة الإماراتية الأولى من نوعها بشكل علني، وتأتي في سياق تطبيع الإمارات العلاقات مع إسرائيل، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، في خطوة قابلها الفلسطينيون بالرفض، معتبرين التطبيع "خيانة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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