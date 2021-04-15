نشرت سفارة الإمارات في إسرائيل، الخميس، تغريدة هنّأت فيها إسرائيل بما تطلق عليه "يوم الاستقلال"، وأرفقتها بعلمَي الإمارات وإسرائيل.

وكتبت السفارة على تويتر بالإنجليزية: "سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل تتمنى لشعب إسرائيل عيد استقلال 73 سعيداً"، وأضافت العبارة العبرية "يوم عتسماؤوت سمياح" التي تعني "عيد استقلال سعيد".

وأعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر تغريدة سفارة الإمارات، معلقاً: "شكراً لكم نيابة عن كل مواطني إسرائيل".

وتحتفل إسرائيل بما تسميه "يوم الاستقلال" بالتزامن مع تاريخ 15 أبريل/نيسان الذي يصادف الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية أو ذكرى احتلال فلسطين عام 1948.

وتعد التهنئة الإماراتية الأولى من نوعها بشكل علني، وتأتي في سياق تطبيع الإمارات العلاقات مع إسرائيل، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، في خطوة قابلها الفلسطينيون بالرفض، معتبرين التطبيع "خيانة".