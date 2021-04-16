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وزير الخارجية التركي يقول إن حل القضايا العالقة مع اليونان ممكن عبر الحوار، وروسيا تعزز قواتها فيما تطلب أوكرانيا دعماً أقوى من الاتحاد الأوروبي والناتو.

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جاوش أوغلو: حل القضايا العالقة مع اليونان ممكن عبر الحوار

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الخميس أن القضايا العالقة بين أنقرة واليونان يمكن حلها عبر الحوار. [TRT عربي]

وقال بهذا الخصوص: "نعتقد أن المشكلات مع اليونان يمكن حلها عبر الحوار البنّاء"، مشدداً على ضرورة "الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع والاستفزازات" في العلاقات بين تركيا واليونان. [TRT عربي]

وأشار الوزير إلى أن من مصلحة تركيا واليونان أن تعيش الأقليات في كلا البلدين بسلام، منوهاً بأن بلاده قادرة على الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط. [الأناضول]

روسيا تعزز قواتها وأوكرانيا تطلب دعماً أقوى من الاتحاد الأوروبي والناتو

طلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس دعماً غربياً أقوى، قائلاً إن "كلمات الدعم ليست كافية"، وسط تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا، وزيادة القوات الروسية عبر الحدود. [TRT عربي]

وطلب الوزير الأوكراني بعد محادثاته مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا من دول البلطيق التواصل مع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الآخرين بشأن تقديم "مساعدة عملية" إلى كييف. [TRT عربي]

وحذرت أوكرانيا والغرب من تمركُز القوات على طول الحدود الغربية لروسيا، وهو ما وصفته الولايات المتحدة والناتو بأنه الأكبر منذ عام 2014. [TRT عربي]