سياسة
2 دقيقة قراءة
"قد تكون ضرورية".. فايزر ترجح استعمال جرعة ثالثة من لقاحها ضد كورونا
قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام.
"قد تكون ضرورية".. فايزر ترجح استعمال جرعة ثالثة من لقاحها ضد كورونا
#FHL21 : Pandémie de Covid-19 liée au nouveau coronavirus / AFP
16 أبريل 2021

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام.

وأوضح ألبرت في تصريحات نقلتها شبكة CNBC الخميس: "توجد فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح بين ستة أشهر واثني عشر شهراً، وبعدها سيكون تطعيم مرة كل سنة، لكن لا يزال يجب التأكد من كل ذلك".

وأضاف: "من ناحية أخرى ستلعب النسخ المتحورة (من فيروس كورونا) دوراً رئيسياً". وتابع: "من المهم جداً خفض عدد الأشخاص المعرّضين للإصابة بالفيروس".

في وقت سابق من اليوم أكد مدير الخلية المسؤولة عن مكافحة كورونا في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً أن على الأمريكيين توقّع تلقي لقاح معزز من أجل حمايتهم من النسخ المتحورة المنتشرة لفيروس كورونا.

وكان تحالف فايزر/بايونتيك أعلن في فبراير/شباط أنه يدرس آثار جرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات في دراسة سريرية.

وفي هذه المرحلة يعد لقاحا فايزر وموديرنا الأفضل، إذ تبلغ فاعليتهما 95% و94,1% على التوالي ضد كورونا وفقاً للدراسات السريرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us