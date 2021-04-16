قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام.

وأوضح ألبرت في تصريحات نقلتها شبكة CNBC الخميس: "توجد فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح بين ستة أشهر واثني عشر شهراً، وبعدها سيكون تطعيم مرة كل سنة، لكن لا يزال يجب التأكد من كل ذلك".

وأضاف: "من ناحية أخرى ستلعب النسخ المتحورة (من فيروس كورونا) دوراً رئيسياً". وتابع: "من المهم جداً خفض عدد الأشخاص المعرّضين للإصابة بالفيروس".

في وقت سابق من اليوم أكد مدير الخلية المسؤولة عن مكافحة كورونا في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً أن على الأمريكيين توقّع تلقي لقاح معزز من أجل حمايتهم من النسخ المتحورة المنتشرة لفيروس كورونا.

وكان تحالف فايزر/بايونتيك أعلن في فبراير/شباط أنه يدرس آثار جرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات في دراسة سريرية.

وفي هذه المرحلة يعد لقاحا فايزر وموديرنا الأفضل، إذ تبلغ فاعليتهما 95% و94,1% على التوالي ضد كورونا وفقاً للدراسات السريرية.