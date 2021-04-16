سياسة
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قتلوه أمام الكاميرا.. فيديو يوثق لحظة إطلاق شرطة شيكاغو النار على فتى
نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق أحد ضباطها النار على فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في زقاق مظلم، ما أرداه قتيلاً.
قتلوه أمام الكاميرا.. فيديو يوثق لحظة إطلاق شرطة شيكاغو النار على فتى
شرطة شيكاغو تنشر فيديو لإطلاق أحد ضباطها النار على فتى في زقاق مظلم / Others
16 أبريل 2021

نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق أحد ضباطها النار على فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في زقاق مظلم، ما أرداه قتيلاً.

ويظهر فيديو كاميرا شخصية الضابطَ وهو يصرخ: "ألقه"، قبل إطلاق النار على آدم توليدو مرة واحدة في صدره في 29 مارس/آذار الماضي.

وأكدت محامية عائلة توليدو، أدينا فايس أورتيز، الخميس، أن آدم لم يكن يحمل سلاحاً في يده وقت إطلاق النار عليه. وقالت: "مقاطع الفيديو هذه تتحدث عن نفسها. آدم خلال الثانية الأخيرة من حياته لم يكن يحمل سلاحاً في يده".

وأثارت حادثة قتل توليدو احتجاجات عنيفة، فيما تنتظر المدينة نتيجة محاكمة ديريك شوفين الضابط المتهم بقتل رجل آخر من أصول إفريقية وهو جورج فلويد العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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