نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق أحد ضباطها النار على فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في زقاق مظلم، ما أرداه قتيلاً.

ويظهر فيديو كاميرا شخصية الضابطَ وهو يصرخ: "ألقه"، قبل إطلاق النار على آدم توليدو مرة واحدة في صدره في 29 مارس/آذار الماضي.

وأكدت محامية عائلة توليدو، أدينا فايس أورتيز، الخميس، أن آدم لم يكن يحمل سلاحاً في يده وقت إطلاق النار عليه. وقالت: "مقاطع الفيديو هذه تتحدث عن نفسها. آدم خلال الثانية الأخيرة من حياته لم يكن يحمل سلاحاً في يده".

وأثارت حادثة قتل توليدو احتجاجات عنيفة، فيما تنتظر المدينة نتيجة محاكمة ديريك شوفين الضابط المتهم بقتل رجل آخر من أصول إفريقية وهو جورج فلويد العام الماضي.