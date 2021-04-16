سياسة
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هل تواجه الصين كارثة اقتصادية بسبب سياسات تحديد النسل الصارمة؟
أكد البنك المركزي الصيني أن على البلاد أن تحرر على الفور سياسات الولادة أو أن تواجه سيناريو يكون فيه نصيبها من العمال أقل وعبء رعاية كبار السن أكبر من الولايات المتحدة بحلول عام 2050.
هل تواجه الصين كارثة اقتصادية بسبب سياسات تحديد النسل الصارمة؟
الصين / x
16 أبريل 2021

قال البنك المركزي الصيني إن على الصين أن تحرر على الفور سياسات الولادة أو أن تواجه سيناريو يكون فيه نصيبها من العمال أقل وعبء رعاية كبار السن أكبر من الولايات المتحدة بحلول عام 2050.

ونقل تقرير من موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست" عن البنك المركزي الصيني تحذيره المسؤولين من أن استمرار سياسات تحديد النسل الصارمة في البلاد ستحرم الصين من العمال وتضاعف حمل كبار السن بحلول 2050 مقارنة بالولايات المتحدة.

وصرح أربعة باحثين من بنك الشعب الصيني (PBOC) بأن "البلاد لا ينبغي أن تتدخل في قدرة الناس على إنجاب الأطفال وإلا فسيكون الأوان قد فات لعكس الأثر الاقتصادي لانخفاض عدد السكان".

وقال الباحثون في ورقة عمل مؤرخة في أواخر مارس/آذار ونُشرت على موقع البنك المركزي الصيني الأربعاء: "يجب ألا نتردد وننتظر آثار سياسات الولادة الحالية". وتحث الورقة على السماح لمن يرغبون في إنجاب الأطفال بذلك.

وأشار الباحثون إلى أن النمو الاقتصادي السريع في الصين خلال العقود الأربعة الماضية يرجع إلى حد كبير إلى نموها الديمغرافي، إذ يكون فيه عدد السكان في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً أكبر من عدد غير العاملين.

وتوقع الباحثون أن الصين لم يتبقَّ لها سوى عقد من الزمان للتمتع بالفوائد الاقتصادية لنموها الديمغرافي، إذ إن عليها الاستعداد لشيخوخة سكانها وانخفاض معدلات الخصوبة.

وتواجه الصين خطر فقدان الملايين من سكانها وخسارة ميزتها الاقتصادية التنافسية بسبب سياستها الصارمة لتحديد النسل.

وسيكون 14% من الصينيين فوق سن 65 سنة العام المقبل. وفي حين استغرق الأمر من الصين 22 عاماً فقط للوصول إلى هذا الرقم، فإن وصول الولايات المتحدة إلى هذا الرقم استغرق 72 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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