سياسة
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العثور على قواعد إطلاق الصواريخ ضد المعسكر التركي.. ما علاقة الحشد الشعبي؟
عثرت السلطات في محافظة الموصل العراقية على القواعد التي انطلقت منها صواريخ استهدفت الأربعاء المعسكر التركي بمدينة "بعشيقة"، وذلك في منطقة تقع تحت سيطرة "الحشد الشعبي" بالمدينة.
العثور على قواعد إطلاق الصواريخ ضد المعسكر التركي.. ما علاقة الحشد الشعبي؟
العثور على قواعد إطلاق الصواريخ ضد المعسكر التركي بـ"بعشيقة" / Others
16 أبريل 2021

عثرت السلطات في مدينة الموصل العراقية على القواعد التي انطلقت منها صواريخ استهدفت الأربعاء المعسكر التركي بمدينة "بعشيقة"، وذلك بمنطقة تقع تحت سيطرة "الحشد الشعبي" في المدينة.

وقال رأفت سيمو نائب حاكم الموصل في تصريحات أدلى بها لشبكة "رووداو" الإعلامية: "القواعد التي أطلقت الصواريخ التي استهدفت المعسكر التركي عُثر عليها بمنطقة اللواء 30 التابعة للحشد الشعبي".

واستهدف هجوم صاروخي الأربعاء المعسكر التركي بـ"بعشيقة" التابعة لمدينة الموصل بمحافظة نينوى، شمالي العراق، ما أسفر عن استشهاد أحد الجنود الأتراك، حسب ما ذكرته وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية الأربعاء إن ثلاث صواريخ أُطلقت باتجاه المعسكر في "بعشيقة" سقط أحدها على المنطقة التي يوجد بها، فيما سقط الآخران على قرية مجاورة أسفرا عن إصابة أحد الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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