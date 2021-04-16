سياسة
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بعد استهداف نطنز.. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
أعلنت إيران أنّها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد حادثة تخريب في موقعها النووي في نطنز نهاية الأسبوع الماضي.
بعد استهداف نطنز.. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو الأعلى على الإطلاق / AFP
16 أبريل 2021

أعلنت إيران أنّها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد حادثة تخريب في موقعها النووي في نطنز نهاية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك وفقاً لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي أدلى بهذه التصريحات في تقرير بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة.

من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بدأ في نطنز.

ويمثّل الإعلان تصعيداً كبيراً بعد تخريب ألحق أضراراً بأجهزة الطرد المركزي، في هجوم عليه نهاية الأسبوع الماضي يُشتبه في أن إسرائيل هي التي شنّته.

يأتي ذلك في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السماح لطهران أبداً بامتلاك سلاح نووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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