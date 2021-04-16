فازت صورة تحمل عنوان "العناق الأول" بلقب الصورة الصحفية العالمية للعام، وذلك بعد أن جذبت اهتمام لجنة التحكيم في منظمة الصورة الصحفية العالمية World Press Photo الخميس.

واختار الحكام الفائزين وصورهم من بين 74470 صورة التقطها 4315 مصور.

وتظهر صورة "العناق الأول" سيدة برازيلية مسنة (85 عاماً) تدعى روزا لويزا في إحدى دور الرعاية المحلية، وهي تعانق الممرضة آدريانا سيلفا دا كوستا للمرة الأولى بعد مرور خمسة أشهر، من خلال ستارة شفافة توفر الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجرى التقاط الصورة بعدسة المصور الدنماركي مادس نيسن، وهي المرة الثانية التي يفوز بها المصور بنفس الجائزة.

وتعكس الصورة حقبة جائحة كورونا التي سيطرت على المشهد لأكثر من عام حول العالم، وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 3 ملايين شخص.

وتُظهر الصورة التي التقطت الصورة في 5 أغسطس/آب 2020 ستاراً شفافاً من البلاستيك بفتحات لليدين، ليستطيع من هم على طرفيها تبادل العناق.

ووفقاً لنيسن فإن "الرسالة الرئيسية لهذه الصورة هي التعاطف، إنها الحب والشفقة".