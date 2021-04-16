انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار إسرائيل في شن الغارات الجوية على قطاع غزة الفلسطيني.

وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول إن الغارات على غزة (فجر اليوم) "مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين".

وأضاف: "ما دامت إسرائيل تصر على مواصلة هذا الموقف فلا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

وتطرَّق إلى السجال الذي دار بين وزيرَي الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو واليوناني نيكوس ديندياس خلال مؤتمر صحفي الخميس في أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "وزير خارجيتنا وقف نظيره اليوناني عند حده".