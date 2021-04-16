سياسة
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أردوغان ينتقد استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة.. ماذا قال؟
الرئيس التركي ينتقد في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة إصرار إسرائيل على مواصلة هذا العدوان على قطاع غزة، قائلاً: "لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".
أردوغان ينتقد استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة.. ماذا قال؟
أردوغان ينتقد استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة في تصريحات عقب صلاة الجمعة / AA
16 أبريل 2021

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار إسرائيل في شن الغارات الجوية على قطاع غزة الفلسطيني.

وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول إن الغارات على غزة (فجر اليوم) "مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين".

وأضاف: "ما دامت إسرائيل تصر على مواصلة هذا الموقف فلا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

وتطرَّق إلى السجال الذي دار بين وزيرَي الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو واليوناني نيكوس ديندياس خلال مؤتمر صحفي الخميس في أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "وزير خارجيتنا وقف نظيره اليوناني عند حده".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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