سياسة
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روسيا ترد على عقوبات واشنطن.. الخطوة الأولى طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين
أعلنت روسيا أنها ستأمر عشرة دبلوماسيين أمريكيين بمغادرة روسيا في رد بالمثل على عقوبات أمريكية، وأنها ستضيف ثمانية مسؤولين أمريكيين لقائمة عقوباتها وستتخذ خطوات لمنع ووقف أنشطة منظمات أمريكية غير حكومية من التدخل في السياسة الروسية.
روسيا ترد على عقوبات واشنطن.. الخطوة الأولى طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن موسكو ستأمر عشرة دبلوماسيين أمريكيين بمغادرة روسيا / AP
16 أبريل 2021

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن موسكو ستأمر عشرة دبلوماسيين أمريكيين بمغادرة روسيا في رد بالمثل على عقوبات أمريكية.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي أن موسكو ستضيف ثمانية مسؤولين أمريكيين إلى قائمة عقوباتها وستتخذ خطوات لمنع ووقف أنشطة منظمات أمريكية غير حكومية من التدخل في السياسة الروسية.

كما أشار إلى أن يوري أوشاكوف كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجال السياسة الخارجية نصح بأن يغادر السفير الأمريكي جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء "مشاورات جدية".

وتابع لافروف أنه بالرغم من أن موسكو لديها القدرة على اتخاذ "إجراءات مؤلمة" ضد مصالح أمريكية في روسيا، فإنها لن تتحرك على الفور للقيام بذلك.

تأتي الخطوة بعد وابل من العقوبات الجديدة على روسيا أعلنته هذا الأسبوع إدارة الرئيس جو بايدن.

وأدرجت الحكومة الأمريكية الخميس شركات روسية على القائمة السوداء وطردت دبلوماسيين روساً ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تقدر إيجابياً مقترح الرئيس الأمريكي، لعقد قمة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال لافروف خلال المؤتمر: "هناك أحاديث كثيرة حول مقترح بايدن لتنظيم قمة ثنائية. موقفنا إيجابي من هذا الأمر وندرس الآن جوانب مختلفة لهذه المبادرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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