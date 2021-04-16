سياسة
2 دقيقة قراءة
شركة "غوغل" قد تدفع غرامة مليونية في أستراليا بسبب "التضليل".. ما القصة؟
قالت المحكمة الفيدرالية في أستراليا إن شركة غوغل "ضللت بعض مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية حول كيفية جمعها لبيانات الموقع الجغرافي"، وفقاً لشبكة ABC الأسترالية.
شركة "غوغل" قد تدفع غرامة مليونية في أستراليا بسبب "التضليل".. ما القصة؟
قال القاضي توماس ثولي: أنا مقتنع بأن سلوك غوغل الذي جرى تقييمه ككل كان مضللاً أو مخادعاً / Getty Images
16 أبريل 2021

أصدرت محكمة أسترالية، الجمعة، حكماً أولياً يؤكد تورط شركة "غوغل" الأمريكية في سلوك "مضلل أو مخادع"، قد تواجه على إثره دفع غرامات مالية كبيرة.

وقالت المحكمة الفيدرالية إن الشركة "ضللت بعض مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية حول كيفية جمعها لبيانات الموقع الجغرافي"، وفقاً لشبكة ABC الأسترالية.

وقال القاضي توماس ثولي: "أنا مقتنع بأن سلوك غوغل الذي جرى تقييمه ككل كان مضللاً أو مخادعاً، أو من المحتمل أن يضلل أو يخدع الأعضاء الذين جرى تحديدهم بواسطة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية".

وتم رفع القضية ضد العملاق التكنولوجي من قبل لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية "ACCC"، وادعت اللجنة أن المستخدمين ضُللوا بشأن إعدادين معينين من إعدادات غوغل المتعلقة بجمع بيانات الموقع، وهي "سجل الموقع" و"نشاط الويب والتطبيق".

وقالت اللجنة إن غوغل استمرت في جمع واستخدام بيانات الموقع حتى بعد إيقاف إعداد "سجل الموقع" حيث جرى تركه قيد التشغيل، وفقاً للمصدر نفسه.

وأفاد تقرير ABC أن المحكمة ستقرر العقوبة في وقت لاحق، حيث يتعين عليها تحديد "ما تعتبره خرقاً وعدد المرات التي حدث بها".

وقد تواجه غوغل غرامة قدرها 1.1 مليون دولار لكل خرق، إذ أوضح رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالي، رود سيمز، أن اللجنة ستسعى إلى الحصول على عقوبة "بالملايين"، وفق المصدر.

وأشاد سيمز بحكم المحكمة وقال إن "هذا أول حكم في العالم فيما يتعلق بقضايا بيانات الموقع".

من جهتها، أصدرت غوغل بياناً قالت فيه إن "الشركة تراجع الخيارات حالياً، بما في ذلك احتمالية استئناف الحكم".

وذكر البيان أن "الشركة تقدم ضوابط قوية بما يتعلق ببيانات الموقع، ونتطلع دائماً إلى فعل المزيد، وعلى سبيل المثال، قدمنا مؤخراً خيارات الحذف التلقائي لسجل الموقع، مما يجعل التحكم في بياناتك أكثر سهولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us