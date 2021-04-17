سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 17 أبريل/نيسان 2021
وزير الخارجية التركي قال إن بلاده في طور وضع إطار ورؤية بخصوص جزيرة قبرص من شأنها أن تحقق مكسباً لجميع الأطراف / AA
17 أبريل 2021

أهم الأحداث:

روسيا ترد على عقوبات واشنطن بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، ووزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لن تضيع الوقت من أجل حل فيدرالي في قبرص.

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روسيا ترد على عقوبات واشنطن.. الخطوة الأولى طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن موسكو ستأمر عشرة دبلوماسيين أمريكيين بمغادرة روسيا في رد بالمثل على عقوبات أمريكية، وستتخذ خطوات لمنع ووقف أنشطة منظمات أمريكية غير حكومية من التدخل في السياسة الروسية. [TRT عربي]

وأدرجت الحكومة الأمريكية الخميس شركات روسية على القائمة السوداء وطردت دبلوماسيين روساً، ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية. [الأناضول]

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو تقدر إيجابياً مقترح الرئيس الأمريكي لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. [TRT عربي]

وزير الخارجية التركي: لن نضيع الوقت من أجل حل فيدرالي في قبرص

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عقب مؤتمر صحفي مشترك الجمعة مع الرئيس القبرصي التركي أرسين تتار، إن أنقرة لن تضيع الوقت من أجل التفاوض بشأن الحل الفيدرالي في جزيرة قبرص، مؤكداً ضرورة مناقشة أفكار ورؤى جديدة. [TRT عربي]

وأوضح وزير الخارجية أن تركيا في طور وضع إطار ورؤية من شأنها أن تحقق مكسباً لجميع الأطراف، وحلاً عادلاً ودائماً ومستداماً في إطار الحقائق على الجزيرة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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