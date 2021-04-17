سياسة
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مرة أخرى.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، أن طائراته شنت عدة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع.
مرة أخرى.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة
الغارات  الإسرائيلية استهدفت "منشأة تدريب، وموقع إطلاق صواريخ مضادة للطائرات قيد التطوير" / AFP
17 أبريل 2021

شنّت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على مواقع في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع، في أنحاء متفرقة من القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح نشره على حسابه في تويتر إن طائراته شنت عدة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن الغارات طالت "منشأة تدريب، وموقع إطلاق صواريخ مضادة للطائرات قيد التطوير، ومصنعاً يستخدم لإنتاج الخرسانة لحفر الأنفاق وتخزين الأسلحة، ونفقاً هجومياً".

وذكر أن الغارات جاءت رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وسبق أن أعلن الجيش، مساء الجمعة، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة، كما لم تصدر حركة حماس تعقيباً فورياً على الغارات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف أيضاً، فجر أمس الجمعة، مواقع قال إنها تتبع لحركة حماس في غزة دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، رداً على "إطلاق قذيفة صاروخية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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