طرح مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع قانون، الجمعة، من شأنه أن يمنع بيع الولايات المتحدة أسلحة إلى الإمارات العربية بعد أن أقرت إدارة الرئيس جو بايدن صفقة طائرات F-35 التي تمت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وذلك بحسب المنصة الإعلامية العسكرية الأمريكية “ديفنس نيوز”.

وطلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز (نيوجرسي)، والسيناتورة ديان فاينشتاين (كاليفورنيا) من الإدارة تقديم مجموعة من التأكيدات والالتزامات للكونغرس بأن التكنولوجيا المتوفرة في المقاتلات، التي تنتجها شركة لوكهيد كارتن، غير حساسة ولا تهدد أمن إسرائيل.

وقال مينينديز إنه يشعر بقلق بالغ بشأن الآثار المترتبة على بيع المقاتلات الأكثر تطوراً، نظراً للعديد من الأسئلة العالقة التي لم تتم الإجابة عنها، خاصة في ما يتعلق بتداعيات هذا الييع على الأمن القومي الأمريكي والمصالح التكنولوجية والآثار المترتبة على الاستقرار الإقليمي.

وقال جيف أبرامسون من رابطة الحد من التسلح إنه من الإيجابي أن كبار قادة مجلس الشيوخ يشعرون بقلق بالغ بشأن نقل طائرات F-35 إلى الإمارات، مع إشارات إلى أن هناك حاجة إلى أحكام قوية لأي مبيعات مستقبلية إلى المنطقة، والأفضل من ذلك كله هو الاعتراف ببساطة بأن السلوك الإماراتي في الماضي والحاضر يجب أن يؤدي إلى حرمانهم من شراء الطائرات.