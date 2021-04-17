سياسة
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رغم تحذيرات من كونها سامة.. وزير صحة قرغيزستان يروج لنبتة لعلاج كورونا
تجرع وزير صحة قرغيزستان عليم قادر بيشينالييف، في مقطع فيديو الجمعة، نبتة الأقونيطن الجبلية كمشروب مقوٍ ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أن أشاد رئيس البلاد بطريقة العلاج بتلك النبتة رغم تحذيرات من إمكانية كونها سامة.
رغم تحذيرات من كونها سامة.. وزير صحة قرغيزستان يروج لنبتة لعلاج كورونا
#HLL03 : Kyrgyzstan 'has begun' treating coronavirus with poisonous root / AFP
17 أبريل 2021

تجرع وزير صحة قرغيزستان عليم قادر بيشينالييف، في مقطع فيديو الجمعة، نبتة الأقونيطن الجبلية كمشروب مقوٍ ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أن أشاد رئيس البلاد بطريقة العلاج بتلك النبتة على الرغم من تحذيرات من إمكانية كونها سامة.

وفي محاولة لإثبات أن العلاج آمن قال الوزير: "من لديهم أعراض خفيفة يتعافون خلال يوم، ومن لديهم أعراض أشد يتناولونه لمدة ثلاثة أو أربعة أيام".

وقال بيشينالييف إن الرئيس صدر جباروف زود الأطباء بنفسه بوصفة تعلمها من والده، وإنهم يستخدمونها بالفعل.

وحث الوزير المواطنين على استخدام الكمامات والحصول على لقاح الوقاية من المرض، وقال إن 4 آلاف فقط حتى الآن تلقوا التطعيم في البلاد التي يقطنها 6 ملايين نسمة، واعتبر ذلك مؤشراً على "لا مبالاة بالغة".

من جانبها وصفت خبيرة الأدوية والمستشارة السابقة لوزارة الصحة القرغيزية، بيرمت باريكتاباسوفا، النبتة بأنها "من أكثر النباتات سمية في قرغيزستان”، مؤكدة أنه حتى "الجرعات الصغيرة المستخلصة منها لها أثر سلبي قوي على الجسم".

واستطردت "الشخص الذي يتناولها قد يموت سريعاً (...) نحن نعود إلى العصور الوسطى".

وحتى الآن سجلت قرغيزستان ما يفوق 90 ألف حالة إصابة و1500 وفاة بالمرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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