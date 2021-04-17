سياسة
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مزيد من التصعيد.. روسيا تعتقل قنصلاً أوكرانياً بزعم حصوله على معلومات سرية
قال جهاز الأمن الفيدرالي يوم السبت إن ألكسندر سوسونيوك، القنصل الأوكراني في سانت بطرسبرغ، قد تم احتجازه يوم الجمعة خلال اجتماع مع أحد الروس حيث تلقى "معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الفيدرالي".
مزيد من التصعيد.. روسيا تعتقل قنصلاً أوكرانياً بزعم حصوله على معلومات سرية
روسيا
17 أبريل 2021

احتجزت روسيا دبلوماسياً أوكرانياً بزعم تلقيه معلومات سرية من قاعدة بيانات وكالة الأمن الرئيسية في البلاد.

قال جهاز الأمن الفيدرالي يوم السبت إن ألكسندر سوسونيوك، القنصل الأوكراني في سانت بطرسبرغ، قد تم احتجازه يوم الجمعة خلال اجتماع مع أحد الروس حيث تلقى "معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الفيدرالي".

لم يذكر بيان جهاز الأمن الفيدرالي، الذي أوردته وكالات الأنباء الروسية، مزيداً من التفاصيل.

يأتي الاعتقال وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا وسط حشد عسكري روسي على طول الحدود مع منطقة شرق أوكرانيا الخاضعة لسيطرة المتمردين المدعومين من روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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